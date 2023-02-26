Амелчинин Трофим Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1741
Сын: Тихон Трофимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1762
Сын: Трутнев Сильвестр Трофимов
Мать ребёнка: ?
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно