Амелчинин Трофим Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелчинин Трофим Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Амелчинин Тит Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1741

Сын: Тихон Трофимов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1762

Сын: Трутнев Сильвестр Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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