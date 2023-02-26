Фёдор Титов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Амелчинин Тит Трофимов
Мать: ?
Бракосочетание
04.08.1797
Жена: Евгения Денисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1799
Дочь: Харитина Фёдорова
Мать ребёнка: Евгения Денисова
Рождение ребёнка
02.09.1806
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Евгения Денисова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1807
Дочь: Феврония Фёдорова
Мать ребёнка: Евгения Денисова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Евгения Денисова
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ксензова Стефанида Фёдорова
Мать ребёнка: Евгения Денисова
Смерть
1821