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Фёдор Титов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Амелчинин Тит Трофимов

Мать: ?

Бракосочетание
04.08.1797

Жена: Евгения Денисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1799

Дочь: Харитина Фёдорова

Мать ребёнка: Евгения Денисова

Рождение ребёнка
02.09.1806

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Евгения Денисова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1807

Дочь: Феврония Фёдорова

Мать ребёнка: Евгения Денисова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Евгения Денисова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ксензова Стефанида Фёдорова

Мать ребёнка: Евгения Денисова

Смерть
1821
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