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Феврония Фёдорова

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Место рождения

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.06.1807

Дата смерти

24.10.1808

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1807

Отец: Фёдор Титов

Мать: Евгения Денисова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.10.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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