Феврония Фёдорова
Место рожденияд.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.06.1807
Дата смерти24.10.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1807
Отец: Фёдор Титов
Мать: Евгения Денисова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.10.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.