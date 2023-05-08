Зайцева (Шпитонкова) Анна Ивановна
Место рожденияд. Домодедово Подольский уезд Московская губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Домодедово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
29.01.1892
Дочь: Макарова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Зайцева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1900
Сын: Зайцев Петр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зайцева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зайцева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Смерть
Неизвестно