Зайцева (Шпитонкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Шпитонкова) Анна Ивановна

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Место рождения

д. Домодедово Подольский уезд Московская губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Домодедово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: Макарова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Зайцева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зайцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1900

Сын: Зайцев Петр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зайцева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Зайцева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зайцев Борис Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Смерть
Неизвестно
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