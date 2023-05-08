Зайцев (Григорьев) Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев (Григорьев) Иван Григорьевич

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Место рождения

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.

Дата рождения

06.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1860

Отец: Иванов Григорий Иванович

Мать: Ксения Марковна

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Зайцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зайцев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: Макарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Зайцева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зайцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
11.11.1897

Сын: Зайцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зайцев Петр Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зайцева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Чуйкова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зайцев Борис Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Место жительства
Неизвестно
д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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