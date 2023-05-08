Зайцев (Григорьев) Иван Григорьевич
Место рожденияд. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Дата рождения06.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1860
Отец: Иванов Григорий Иванович
Мать: Ксения Марковна
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Зайцев Иван Иванович
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Рождение ребёнка
29.01.1892
Дочь: Макарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Зайцева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
11.11.1897
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Зайцев Петр Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зайцева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Чуйкова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Место жительства
Неизвестно
д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно