Алексеева (Зайцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Зайцева) Мария Ивановна

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Место рождения

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.

Дата рождения

17.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893

Отец: Зайцев Иван Григорьевич

Мать: Зайцева Анна Ивановна

д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Алексеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Филиппович

д. Жданово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Алексеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Филиппович

д. Жданово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1918

Дочь: Алексеева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Филиппович

д. Жданово Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно

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