Алексеева (Зайцева) Мария Ивановна
Место рожденияд. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Дата рождения17.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893
Отец: Зайцев Иван Григорьевич
Мать: Зайцева Анна Ивановна
д. Макарово Подольский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Алексеев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Филиппович
д. Жданово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Алексеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Филиппович
д. Жданово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1918
Дочь: Алексеева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Филиппович
д. Жданово Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно