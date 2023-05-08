Макарова (Зайцева) Анна Ивановна
Место рожденияд. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Дата рождения29.01.1892
Дата смерти04.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892
д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1912
Сын: Макаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Щетинкина (Макарова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
24.07.1916
Дочь: Старовойтова (Макарова) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Макарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Будиновская (Макарова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
24.08.1926
Дочь: Костюткина (Макарова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Смерть
04.01.1960