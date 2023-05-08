Макарова (Зайцева) Анна Ивановна 29.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Зайцева) Анна Ивановна

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Место рождения

д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния

Дата рождения

29.01.1892

Дата смерти

04.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892

Отец: Зайцев (Григорьев) Иван Григорьевич

Мать: Зайцева (Шпитонкова) Анна Ивановна

д. Макарово Сухановская волость Подольский уезд Московская губерния
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1912

Сын: Макаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Щетинкина (Макарова) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
24.07.1916

Дочь: Старовойтова (Макарова) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Макарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Будиновская (Макарова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
24.08.1926

Дочь: Костюткина (Макарова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андреевич

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Смерть
04.01.1960

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