Иван Гаврилов
Место рожденияс Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Гаврила Иванов
Мать: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Зайцева Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
д. Домодедово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
До 1870
Мать ребёнка: не указана
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Шпитонков Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно