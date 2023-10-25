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Иван Гаврилов

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Место рождения

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Гаврила Иванов

Мать: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Зайцева Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Домодедово Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Шпитонков Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Шпитонков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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