Попкова (Муфтиева) Альфия
Место рождения
Дата рождения28.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1958
Отец: Муфтиев Камиль
Мать: Муфтиева Мадина
Рождение ребёнка
23.02.1989
Сын: Попков Валентин
Отец ребёнка: Попков Сергей
поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1995
Дочь: Гульнур
Отец ребёнка: Попков Сергей
поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попков Сергей