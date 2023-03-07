Попкова (Муфтиева) Альфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Муфтиева) Альфия

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Место рождения

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1958

Отец: Муфтиев Камиль

Мать: Муфтиева Мадина

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1989

Сын: Попков Валентин

Отец ребёнка: Попков Сергей

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1995

Дочь: Гульнур

Отец ребёнка: Попков Сергей

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Сергей

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