село Аитово, село Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Аитово

Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
468Аитова, деревня.при р. Деме.7030110357350Б. — Мечетей 2. Училищь 2. Мельниц водяных 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Зильдяровская волость
346. Аитова, деревня бывшая государственная, при реке Деме, дворов 135, жителей 712, 2 мечети, школа, базар по средам

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Илькульминская волость
2Аитова, д. при р. Деме, на прос. дор., 2 мечети, 2 медр., 1 мануф. и 2 бак. лав., базар по воскр., х.-з. маг., кузница7512248563555Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бижбулякский район
523481Аитовосело53°31'00"54°13'00"N-40-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бижбулякский муниципальный район, Сельское поселение Аитовский сельсовет
80612404101с Аитовосело
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