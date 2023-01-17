Аитово
Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
468Аитова, деревня.при р. Деме.7030110357350Б. — Мечетей 2. Училищь 2. Мельниц водяных 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
346. Аитова, деревня бывшая государственная, при реке Деме, дворов 135, жителей 712, 2 мечети, школа, базар по средам
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Аитова, д. при р. Деме, на прос. дор., 2 мечети, 2 медр., 1 мануф. и 2 бак. лав., базар по воскр., х.-з. маг., кузница7512248563555Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523481Аитовосело53°31'00"54°13'00"N-40-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80612404101с Аитовосело