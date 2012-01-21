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Муфтиев Камиль

Место рождения

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.09.1933

Дата смерти

21.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1933

Отец: Муфтиев Гиляжитдин

Мать: Муфтиева Бибиджамиля

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1958

Дочь: Попкова Альфия

Мать ребёнка: Муфтиева Мадина

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1961

Сын: Муфтиев Рафаиль

Мать ребёнка: Муфтиева Мадина

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1967

Дочь: Габдрахманова Галия

Мать ребёнка: Муфтиева Мадина

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муфтиева Мадина

Смерть
21.01.2012
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