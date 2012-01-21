Муфтиев Камиль
Место рождения
Дата рождения21.09.1933
Дата смерти21.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1933
Отец: Муфтиев Гиляжитдин
Мать: Муфтиева Бибиджамиля
Рождение ребёнка
28.07.1958
Дочь: Попкова Альфия
Мать ребёнка: Муфтиева Мадина
Рождение ребёнка
03.02.1961
Сын: Муфтиев Рафаиль
Мать ребёнка: Муфтиева Мадина
Рождение ребёнка
09.08.1967
Дочь: Габдрахманова Галия
Мать ребёнка: Муфтиева Мадина
поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муфтиева Мадина
Смерть
21.01.2012