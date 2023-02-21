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Попков Валентин

Место рождения

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

23.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1989

Отец: Попков Сергей

Мать: Попкова Альфия

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
14.09.2021

Жена: Френкель Ольга

Рождение ребёнка
02.11.2021

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: Френкель Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург