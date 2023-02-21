Попков Валентин
Место рожденияпоселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Дата рождения23.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1989
Отец: Попков Сергей
Мать: Попкова Альфия
поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
14.09.2021
Жена: Френкель Ольга
Рождение ребёнка
02.11.2021
Дочь: Виктория
Мать ребёнка: Френкель Ольга
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург