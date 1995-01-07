Попков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1989
Сын: Попков Валентин
Мать ребёнка: Попкова Альфия
поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1995
Дочь: Гульнур
Мать ребёнка: Попкова Альфия
поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Альфия