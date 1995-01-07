Попков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1989

Сын: Попков Валентин

Мать ребёнка: Попкова Альфия

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1995

Дочь: Гульнур

Мать ребёнка: Попкова Альфия

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Альфия

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