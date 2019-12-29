Муфтиева (Фаткуллина) Мадина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муфтиева (Фаткуллина) Мадина

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Место рождения

деревня Яш-куч, Миякиянский район, республика Башкорстан, Россия

Дата рождения

03.03.1933

Дата смерти

29.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1933

Отец: Фаткуллин Минихан

Мать: Фаткуллина Минкамал

деревня Яш-куч, Миякиянский район, республика Башкорстан, Россия
Рождение ребёнка
28.07.1958

Дочь: Попкова Альфия

Отец ребёнка: Муфтиев Камиль

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1961

Сын: Муфтиев Рафаиль

Отец ребёнка: Муфтиев Камиль

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1967

Дочь: Габдрахманова Галия

Отец ребёнка: Муфтиев Камиль

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муфтиев Камиль

Смерть
29.12.2019
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