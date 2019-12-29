Муфтиева (Фаткуллина) Мадина
Место рождениядеревня Яш-куч, Миякиянский район, республика Башкорстан, Россия
Дата рождения03.03.1933
Дата смерти29.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1933
Отец: Фаткуллин Минихан
Мать: Фаткуллина Минкамал
деревня Яш-куч, Миякиянский район, республика Башкорстан, Россия
Рождение ребёнка
28.07.1958
Дочь: Попкова Альфия
Отец ребёнка: Муфтиев Камиль
Рождение ребёнка
03.02.1961
Сын: Муфтиев Рафаиль
Отец ребёнка: Муфтиев Камиль
Рождение ребёнка
09.08.1967
Дочь: Габдрахманова Галия
Отец ребёнка: Муфтиев Камиль
поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муфтиев Камиль
Смерть
29.12.2019