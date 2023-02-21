Габдрахманова (Муфтиева) Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманова (Муфтиева) Галия

Место рождения

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

09.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1967

Отец: Муфтиев Камиль

Мать: Муфтиева Мадина

поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
09.06.1989

Дочь: Азиля

Отец ребёнка: Шафиков Шафкат

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1990

Сын: Шафиков Радик

Отец ребёнка: Шафиков Шафкат

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрахманов Фаиль

Развод
Неизвестно

Муж: Шафиков Шафкат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиков Шафкат

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