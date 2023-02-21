Габдрахманова (Муфтиева) Галия
Место рожденияпоселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Дата рождения09.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1967
Отец: Муфтиев Камиль
Мать: Муфтиева Мадина
поселок Приютово, республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
09.06.1989
Дочь: Азиля
Отец ребёнка: Шафиков Шафкат
Рождение ребёнка
07.08.1990
Сын: Шафиков Радик
Отец ребёнка: Шафиков Шафкат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габдрахманов Фаиль
Развод
Неизвестно
Муж: Шафиков Шафкат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафиков Шафкат