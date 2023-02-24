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Томбасов Алексей Зиновьевич

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Томбасов Зиновий Васильевич

Мать: ?

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Томбасов Парамон Алексеевич

Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Томбасов Евсей Алексеевич

Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Томбасов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Томбасов (мещанин) Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Томбасов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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