Томбасов Алексей Зиновьевич
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
1782
Отец: Томбасов Зиновий Васильевич
Мать: ?
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806
Сын: Томбасов Парамон Алексеевич
Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1809
Сын: Томбасов Евсей Алексеевич
Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1823
Сын: Томбасов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Томбасов (мещанин) Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828
Сын: Томбасов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Томбасова Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно