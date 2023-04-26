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Томбасова Анна Егоровна

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Томбасов Парамон Алексеевич

Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Томбасов Евсей Алексеевич

Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Томбасов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Томбасов (мещанин) Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Томбасов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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