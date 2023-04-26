Томбасова Анна Егоровна
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1795
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806
Сын: Томбасов Парамон Алексеевич
Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1809
Сын: Томбасов Евсей Алексеевич
Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1823
Сын: Томбасов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Томбасов (мещанин) Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828
Сын: Томбасов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Томбасов Алексей Зиновьевич
Смерть
Неизвестно