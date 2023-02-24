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Томбасов Евсей Алексеевич

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Томбасов Алексей Зиновьевич

Мать: Томбасова Анна Егоровна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Томбасов Федор Евсеевич

Мать ребёнка: Томбасова Мавра

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Евсеевна

Мать ребёнка: Томбасова Мавра

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1835

Сын: Томбасов Филипп Евсеевич

Мать ребёнка: Томбасова Мавра

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Томбасова Ирина Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Мавра

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ильина Ефросинья Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Мавра

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Мавра

Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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