Томбасов Евсей Алексеевич
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Томбасова Мавра
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Евсеевна
Мать ребёнка: Томбасова Мавра
Рождение ребёнка
?.01.1835
Мать ребёнка: Томбасова Мавра
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Томбасова Ирина Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Мавра
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ильина Ефросинья Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томбасова Мавра
Смерть
До 1850