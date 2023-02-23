Томбасова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Евсеевна
Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
?.01.1835
Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Томбасова Ирина Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ильина Ефросинья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно