Томбасова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Томбасов Федор Евсеевич

Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Евсеевна

Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1835

Сын: Томбасов Филипп Евсеевич

Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Томбасова Ирина Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ильина Ефросинья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Евсей Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Евсей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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