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Томбасов Федор Алексеевич

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

17.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Томбасов Алексей Зиновьевич

Мать: Томбасова Анна Егоровна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1847

Сын: Томбасов Иван Федорович

Мать ребёнка: Томбасова первая жена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1865

Жена: Томбасова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
03.?.1871

Жена: Томбасова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова первая жена

Смерть
17.08.1911
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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