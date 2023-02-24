Томбасов Федор Алексеевич
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1823
Дата смерти17.08.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1847
Мать ребёнка: Томбасова первая жена
Бракосочетание
29.10.1865
Бракосочетание
03.?.1871
Жена: Томбасова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томбасова первая жена
Смерть
17.08.1911