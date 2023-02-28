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Томбасов Иван Федорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1847

Отец: Томбасов Федор Алексеевич

Мать: Томбасова первая жена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1872

Сын: Томбасов Хрисанф Иванович

Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1876

Сын: Томбасов Степан Иванович

Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Томбасов Федот Иванович

Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1881

Сын: Томбасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Томбасов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1888

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1891

Сын: Томбасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбасова Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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