Томбасов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения20.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1847
Отец: Томбасов Федор Алексеевич
Мать: Томбасова первая жена
Рождение ребёнка
12.03.1872
Сын: Томбасов Хрисанф Иванович
Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1874
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1876
Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1879
Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1881
Сын: Томбасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1886
Сын: Томбасов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1888
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1891
Сын: Томбасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Тамбасова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно