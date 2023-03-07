Томбасов Хрисанф Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Томбасов Семен Хрисанфович
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Сын: Томбасов Михаил Хрисанфович
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Дочь: Дмитриева Татьяна Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Дочь: Марфа Хрисанфовна
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Дочь: Чувашлева Васса Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Дочь: Александра Хрисанфовна
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Сын: Томбасов Николай Хрисанфович
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Сын: Томбасов Алексей Хрисанфович
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Сын: Томбасов Петр Хрисанфович
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Дочь: Яковлева Наталья Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Сын: Томбасов Вов Терентий Хрисанфович
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина
Дочь: Ирина Хрисанфовна
Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина