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Томбасов Хрисанф Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1872

Отец: Томбасов Иван Федорович

Мать: Тамбасова Феодосия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1890

Жена: Томбасова Прасковья Ерушкина

Рождение ребёнка
29.01.1891

Сын: Томбасов Семен Хрисанфович

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1892

Сын: Томбасов Михаил Хрисанфович

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1894

Дочь: Дмитриева Татьяна Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Марфа Хрисанфовна

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: Чувашлева Васса Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1899

Дочь: Александра Хрисанфовна

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Томбасов Николай Хрисанфович

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Томбасов Алексей Хрисанфович

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Томбасов Петр Хрисанфович

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1907

Дочь: Яковлева Наталья Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1910

Сын: Томбасов Вов Терентий Хрисанфович

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Ирина Хрисанфовна

Мать ребёнка: Томбасова Прасковья Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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