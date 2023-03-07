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Томбасова Прасковья Ерушкина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1871

Отец: Ерушкин Павел Леонтьевич

Мать: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1890

Муж: Томбасов Хрисанф Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1891

Сын: Томбасов Семен Хрисанфович

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1892

Сын: Томбасов Михаил Хрисанфович

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1894

Дочь: Дмитриева Татьяна Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Марфа Хрисанфовна

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: Чувашлева Васса Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1899

Дочь: Александра Хрисанфовна

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Томбасов Николай Хрисанфович

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Томбасов Алексей Хрисанфович

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Томбасов Петр Хрисанфович

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1907

Дочь: Яковлева Наталья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1910

Сын: Томбасов Вов Терентий Хрисанфович

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Ирина Хрисанфовна

Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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