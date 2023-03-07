Томбасова Прасковья Ерушкина
Место рождения
Дата рождения27.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Томбасов Семен Хрисанфович
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Сын: Томбасов Михаил Хрисанфович
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Дочь: Дмитриева Татьяна Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Дочь: Марфа Хрисанфовна
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Дочь: Чувашлева Васса Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Дочь: Александра Хрисанфовна
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Сын: Томбасов Николай Хрисанфович
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Сын: Томбасов Алексей Хрисанфович
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Сын: Томбасов Петр Хрисанфович
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Дочь: Яковлева Наталья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Сын: Томбасов Вов Терентий Хрисанфович
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович
Дочь: Ирина Хрисанфовна
Отец ребёнка: Томбасов Хрисанф Иванович