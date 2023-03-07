Ерушкин Павел Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Ерушкин Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1862
Рождение ребёнка
02.11.1865
Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Синицына Евдокия Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
27.07.1871
Дочь: Томбасова Прасковья Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
10.05.1874
Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Ерушкин Матвей (Филипп) Павлович
Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
14.07.1879
Дочь: Шувалова Марина Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
27.03.1882
Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
06.09.1886
Дочь: Юдина Елизавета Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна
Смерть
Неизвестно