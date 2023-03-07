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Ерушкин Павел Леонтьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Ерушкин Леонтий

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.01.1862

Жена: Ерушкина Любовь Федотовна

Рождение ребёнка
02.11.1865

Сын: Ерушкин Степан Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Синицына Евдокия Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1871

Дочь: Томбасова Прасковья Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1874

Сын: Ерушкин Федор Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Ерушкин Матвей (Филипп) Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Дочь: Шувалова Марина Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1882

Сын: Ерушкин Никита Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1886

Дочь: Юдина Елизавета Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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