Юдина Елизавета Ерушкина
Место рождения
Дата рождения06.09.1886
Дата смерти01.10.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886
Бракосочетание
05.11.1907
Рождение ребёнка
21.08.1908
Сын: Юдин Петр Тихонович
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
03.09.1909
Сын: Юдин Вов Александр Тихонович
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
14.01.1912
Дочь: Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
23.04.1914
Дочь: Гликерия Тихоновна
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
09.10.1915
Дочь: Евлампия Тихоновна
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
24.08.1917
Дочь: Анфиса (Вера) Тихоновна
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
01.11.1919
Дочь: Сорокина Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
20.10.1923
Сын: Юдин Вов Кузьма Тихонович
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Варвара Тихоновна
Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович
Смерть
01.10.1947