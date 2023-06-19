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Юдина Елизавета Ерушкина

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.09.1886

Дата смерти

01.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886

Отец: Ерушкин Павел Леонтьевич

Мать: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1907

Муж: Юдин Тихон Корнилович

Рождение ребёнка
21.08.1908

Сын: Юдин Петр Тихонович

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1909

Сын: Юдин Вов Александр Тихонович

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1914

Дочь: Гликерия Тихоновна

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1915

Дочь: Евлампия Тихоновна

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1917

Дочь: Анфиса (Вера) Тихоновна

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1919

Дочь: Сорокина Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1923

Сын: Юдин Вов Кузьма Тихонович

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Юдин Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Варвара Тихоновна

Отец ребёнка: Юдин Тихон Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
01.10.1947