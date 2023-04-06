Юдин ВОВ Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения03.09.1909
Дата смерти28.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909
Отец: Юдин Тихон Корнилович
Мать: Юдина Елизавета Ерушкина
Рождение ребёнка
12.01.1932
Дочь: Гурина Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Юдина Вера Авдеева
Рождение ребёнка
07.11.1935
Дочь: Литвинова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Юдина Вера Авдеева
Рождение ребёнка
01.05.1940
Сын: Юдин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Юдина Вера Авдеева
Рождение ребёнка
03.11.1942
Дочь: Горбатко Александра Александровна
Мать ребёнка: Юдина Вера Авдеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Вера Авдеева
Военная служба
Неизвестно
Последнее место службы: 148 сп 47 сд
сапёр
Смерть
28.03.1945
Латвия
умер от ран Госпиталь: 98 ОМСБ 47 сд , Лиепайский район