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Юдин ВОВ Александр Тихонович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

03.09.1909

Дата смерти

28.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909

Отец: Юдин Тихон Корнилович

Мать: Юдина Елизавета Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1932

Дочь: Гурина Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Юдина Вера Авдеева

Рождение ребёнка
07.11.1935

Дочь: Литвинова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Юдина Вера Авдеева

Рождение ребёнка
01.05.1940

Сын: Юдин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Юдина Вера Авдеева

Рождение ребёнка
03.11.1942

Дочь: Горбатко Александра Александровна

Мать ребёнка: Юдина Вера Авдеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Вера Авдеева

Военная служба
Неизвестно
Последнее место службы: 148 сп 47 сд
сапёр
Смерть
28.03.1945
Латвия
умер от ран Госпиталь: 98 ОМСБ 47 сд , Лиепайский район
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