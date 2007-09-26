Гурина (Юдина) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина (Юдина) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1932

Дата смерти

26.09.2007

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1932

Отец: Юдин Вов Александр Тихонович

Мать: Юдина Вера Авдеева

Рождение ребёнка
29.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Владимир

Смерть
26.09.2007
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