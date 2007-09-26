Гурина (Юдина) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1932
Дата смерти26.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1932
Отец: Юдин Вов Александр Тихонович
Мать: Юдина Вера Авдеева
Рождение ребёнка
29.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурин Владимир
Смерть
26.09.2007