Ерушкина Любовь Федотовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти27.01.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Федот Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1862
Рождение ребёнка
02.11.1865
Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Синицына Евдокия Ерушкина
Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.07.1871
Дочь: Томбасова Прасковья Ерушкина
Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.05.1874
Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Ерушкин Матвей (Филипп) Павлович
Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.07.1879
Дочь: Шувалова Марина Ерушкина
Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.03.1882
Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.09.1886
Дочь: Юдина Елизавета Ерушкина
Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич
Смерть
27.01.1903