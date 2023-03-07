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Ерушкина Любовь Федотовна

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

27.01.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Федот Филиппович

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Ерушкин Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
02.11.1865

Сын: Ерушкин Степан Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Синицына Евдокия Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1871

Дочь: Томбасова Прасковья Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1874

Сын: Ерушкин Федор Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Ерушкин Матвей (Филипп) Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Дочь: Шувалова Марина Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1882

Сын: Ерушкин Никита Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1886

Дочь: Юдина Елизавета Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.01.1903
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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