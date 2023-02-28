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Шувалова Марина Ерушкина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1879

Отец: Ерушкин Павел Леонтьевич

Мать: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1899

Сын: Шувалов Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1899

Муж: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1900

Дочь: Варвара Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1903

Сын: Шувалов Филимон Ефимович

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Шувалов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1907

Сын: Шувалов Вов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Шувалов Константин Ефимович

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Евдокия Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1919

Сын: Шувалов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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