Шувалова Марина Ерушкина
Место рождения
Дата рождения14.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Дочь: Варвара Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Дочь: Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Сын: Шувалов Вов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Сын: Шувалов Константин Ефимович
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Сын: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Дочь: (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Евдокия Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Сын: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович
Отец ребёнка: Шувалов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Ефим Степанович