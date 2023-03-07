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Синицына Евдокия Ерушкина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ерушкин Павел Леонтьевич

Мать: Ерушкина Любовь Федотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1889

Муж: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Рождение ребёнка
03.03.1890

Сын: Синицын Василий Васильевич

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1892

Сын: Синицын Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1896

Сын: Синицын Иван Васильевич

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1897

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Синицын Порфирий Васильевич

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1900

Дочь: Зиновьева Анастасия Синицына

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Синицын Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Синицын Илья Васильевич

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1905

Сын: Синицын Вов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1907

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1910

Дочь: Ольга Синицына

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Синицын Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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