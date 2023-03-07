Синицына Евдокия Ерушкина
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Синицын Василий Васильевич
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Сын: Синицын Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Сын: Синицын Порфирий Васильевич
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Дочь: Зиновьева Анастасия Синицына
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Сын: Синицын Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Сын: Синицын Вов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Дочь: Ольга Синицына
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович
Сын: Синицын Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Синицын (николаев) Василий Филиппович