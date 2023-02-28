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Синицын Прокофий Васильевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1892

Отец: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Мать: Синицына Евдокия Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Синицын Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1911

Жена: Синицына Мария Семизорова

Рождение ребёнка
06.04.1913

Сын: Синицын Георгий Прокофьевич

Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1914

Сын: Синицын Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1916

Сын: Синицын Ефим Прокофьевич

Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1919

Сын: Синицын Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Синицына

Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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