Синицын Прокофий Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1892
Рождение ребёнка
26.11.1911
Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова
Бракосочетание
09.?.1911
Рождение ребёнка
06.04.1913
Сын: Синицын Георгий Прокофьевич
Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова
Рождение ребёнка
14.06.1914
Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова
Рождение ребёнка
07.03.1916
Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова
Рождение ребёнка
12.10.1919
Сын: Синицын Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Синицына
Мать ребёнка: Синицына Мария Семизорова
Смерть
Неизвестно