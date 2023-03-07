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Синицын Василий Васильевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.03.1890

Дата смерти

14.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1890

Отец: Синицын (николаев) Василий Филиппович

Мать: Синицына Евдокия Ерушкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Синицын Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1910

Жена: Синицына Наталья Томбасова

Рождение ребёнка
?.03.1916

Сын: Синицын Иван Васильевич

Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1917

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1925

Дочь: Журова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова

Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова

Смерть
14.02.1971
Пензенская область Городищенский район село Чаадаевка
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