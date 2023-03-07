Синицын Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1890
Дата смерти14.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1890
Рождение ребёнка
25.10.1910
Сын: Синицын Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова
Бракосочетание
20.?.1910
Рождение ребёнка
?.03.1916
Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова
Рождение ребёнка
21.10.1917
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова
Рождение ребёнка
16.07.1925
Дочь: Журова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова
Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицына Наталья Томбасова
Смерть
14.02.1971
Пензенская область Городищенский район село Чаадаевка