Сорокина (Юдина) Анастасия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения01.11.1919
Дата смерти09.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1919
Отец: Юдин Тихон Корнилович
Мать: Юдина Елизавета Ерушкина
Рождение ребёнка
30.12.1942
Сын: Сорокин Николай Степанович
Отец ребёнка: Сорокин Вов Степан Терентьевич
Рождение ребёнка
07.11.1947
Сын: Сорокин Александр Степанович
Отец ребёнка: Сорокин Вов Степан Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2001