Сорокина (Юдина) Анастасия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Юдина) Анастасия Тихоновна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.11.1919

Дата смерти

09.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1919

Отец: Юдин Тихон Корнилович

Мать: Юдина Елизавета Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1942

Сын: Сорокин Николай Степанович

Отец ребёнка: Сорокин Вов Степан Терентьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1947

Сын: Сорокин Александр Степанович

Отец ребёнка: Сорокин Вов Степан Терентьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Вов Степан Терентьевич

Смерть
09.08.2001
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