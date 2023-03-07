Сорокин ВОВ Степан Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин ВОВ Степан Терентьевич

Сорокин ВОВ Степан Терентьевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.08.1925

Дата смерти

25.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925

Отец: Сорокин Вов Терентий Яковлевич

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1942

Сын: Сорокин Николай Степанович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Тихоновна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1947

Сын: Сорокин Александр Степанович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Тихоновна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анастасия Тихоновна

Смерть
25.10.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close