Сорокин ВОВ Степан Терентьевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1925
Дата смерти25.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925
Отец: Сорокин Вов Терентий Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.12.1942
Сын: Сорокин Николай Степанович
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
07.11.1947
Сын: Сорокин Александр Степанович
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1988