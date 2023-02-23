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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1925

Сын: Сорокин Вов Степан Терентьевич

Отец ребёнка: Сорокин Вов Терентий Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Сорокин Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Сорокин Вов Терентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сорокин (председатель Колхоза) Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Сорокин Вов Терентий Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Вов Терентий Яковлевич

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