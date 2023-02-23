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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1925
Сын: Сорокин Вов Степан Терентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Вов Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сорокин Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Вов Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сорокин (председатель Колхоза) Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Вов Терентий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно