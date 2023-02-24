Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сорокин Дмитрий Терентьевич
Сорокин Дмитрий Терентьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Вов Терентий Яковлевич
1907 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Сорокин Вов Терентий Яковлевич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия