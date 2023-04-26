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Томбасов Парамон Алексеевич

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Томбасов Алексей Зиновьевич

Мать: Томбасова Анна Егоровна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара Парамоновна

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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