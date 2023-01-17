Томбасов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти27.02.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1850
Сын: Томбасов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Блинкова Агафья Томбасова
Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна
Рождение ребёнка
30.07.1855
Дочь: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова
Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Фомина Прасковья Томбасова
Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Томбасов Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна
Рождение ребёнка
20.07.1869
Сын: Томбасов Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1909