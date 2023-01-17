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Томбасов Василий Алексеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

27.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Томбасов Алексей Зиновьевич

Мать: Томбасова Анна Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Томбасов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Блинкова Агафья Томбасова

Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1855

Дочь: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Фомина Прасковья Томбасова

Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Томбасов Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1869

Сын: Томбасов Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Тамбасова Марина Борисовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбасова Марина Борисовна

Смерть
27.02.1909
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