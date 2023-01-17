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Фомина Прасковья Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Томбасов Василий Алексеевич

Мать: Тамбасова Марина Борисовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1879

Муж: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Рождение ребёнка
28.07.1880

Дочь: Кузьмина Анна Фомина

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1882

Сын: Фомин Иван Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Артемьева Агафья Фомина

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1885

Сын: Фомин Павел Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1888

Сын: Фомин Афанасий Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1889

Дочь: Евпраксия Никитична

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Фомин Матвей Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Фомин Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1896

Сын: Фомин Петр Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1897

Сын: Фомин Матвей Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1899

Сын: Фомин Иван Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1903

Сын: Фомин Александр Никитич

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1905

Дочь: Ирина Фомина

Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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