Фомина Прасковья Томбасова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Кузьмина Анна Фомина
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Сын: Фомин Иван Никитич
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Дочь: Артемьева Агафья Фомина
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Сын: Фомин Павел Никитич
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Дочь: Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Дочь: Евпраксия Никитична
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Сын: Фомин Матвей Никитич
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Сын: Фомин Петр Никитич
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Сын: Фомин Матвей Никитич
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Сын: Фомин Иван Никитич
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович
Дочь: Ирина Фомина
Отец ребёнка: Фомин (судимый) Никита Ерастович