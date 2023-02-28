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Фомин Павел Никитич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1885

Отец: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Мать: Фомина Прасковья Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1903

Жена: Фомина Ирина Балашова

Рождение ребёнка
24.08.1906

Сын: Фомин Александр Павлович

Мать ребёнка: Фомина Ирина Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Дочь: Пелагея Фомина

Мать ребёнка: Фомина Ирина Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1912

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Фомина Ирина Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1915

Сын: Фомин Василий Павлович

Мать ребёнка: Фомина Ирина Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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