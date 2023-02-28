Фомин Павел Никитич
Место рождения
Дата рождения24.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1885
Бракосочетание
29.10.1903
Жена: Фомина Ирина Балашова
Рождение ребёнка
24.08.1906
Мать ребёнка: Фомина Ирина Балашова
Рождение ребёнка
04.10.1908
Дочь: Пелагея Фомина
Мать ребёнка: Фомина Ирина Балашова
Рождение ребёнка
04.02.1912
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Фомина Ирина Балашова
Рождение ребёнка
04.01.1915
Мать ребёнка: Фомина Ирина Балашова
Смерть
Неизвестно