Фомина Ирина Балашова
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения08.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1882
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
29.10.1903
Муж: Фомин Павел Никитич
Рождение ребёнка
24.08.1906
Отец ребёнка: Фомин Павел Никитич
Рождение ребёнка
04.10.1908
Дочь: Пелагея Фомина
Отец ребёнка: Фомин Павел Никитич
Рождение ребёнка
04.02.1912
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Фомин Павел Никитич
Рождение ребёнка
04.01.1915
Отец ребёнка: Фомин Павел Никитич
Смерть
Неизвестно