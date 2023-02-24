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Фомина Ирина Балашова

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

08.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1882

Отец: Балашов Ипатий Иванович

Мать: Балашова Анисья Дмитриевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
29.10.1903

Муж: Фомин Павел Никитич

Рождение ребёнка
24.08.1906

Сын: Фомин Александр Павлович

Отец ребёнка: Фомин Павел Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Дочь: Пелагея Фомина

Отец ребёнка: Фомин Павел Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1912

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Фомин Павел Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1915

Сын: Фомин Василий Павлович

Отец ребёнка: Фомин Павел Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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