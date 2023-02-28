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Балашова Анисья Дмитриевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

28.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич

Мать: Екатерина Андреевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.02.1869

Муж: Балашов Ипатий Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Христина Ипатьевна

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1872

Дочь: Анна Ипатьевна

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1874

Сын: Балашов Карп Ипатьевич

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1876

Дочь: Ермолаева Пелагея Балашова

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1879

Сын: Балашов Иван Ипатьевич

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1882

Дочь: Фомина Ирина Балашова

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Зиновия Ипатьевна

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1888

Сын: Балашов Филипп Ипатьевич

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1890

Сын: Балашов Николай Ипатьевич

Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
28.05.1917
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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