Балашова Анисья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти28.05.1917
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич
Мать: Екатерина Андреевна
Бракосочетание
09.02.1869
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Христина Ипатьевна
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1872
Дочь: Анна Ипатьевна
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1874
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1876
Дочь: Ермолаева Пелагея Балашова
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1879
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1882
Дочь: Фомина Ирина Балашова
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Зиновия Ипатьевна
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1888
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1890
Сын: Балашов Николай Ипатьевич
Отец ребёнка: Балашов Ипатий Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
28.05.1917
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния