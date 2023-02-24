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Ермолаева Пелагея Балашова

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

06.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1876

Отец: Балашов Ипатий Иванович

Мать: Балашова Анисья Дмитриевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1899

Муж: Ермолаев Иван Федорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Ермолаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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