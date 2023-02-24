Ермолаева Пелагея Балашова
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения06.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1876
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1899
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1909
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно