Ермолаев Иван Федорович
мужской, родился 21.07.1879, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
ОтецЕрмолаев Федор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьЕрмолаева Мария АнтоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Ермолаев Петр Иванович03.01.1909 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.1879
Отец: Ермолаев Федор Иванович
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
17.02.1899
Жена: не указана
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1909
Мать ребёнка: не указана
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно