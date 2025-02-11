Ермолаев Иван Федорович 21.07.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолаев Иван Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.07.1879, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Отец
Ермолаев Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Ермолаева Мария АнтоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Ермолаев Петр Иванович03.01.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1879

Отец: Ермолаев Федор Иванович

Мать: Ермолаева Мария Антоновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
17.02.1899

Жена: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Ермолаев Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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