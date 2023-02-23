Ермолаева Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1879
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1882
Дочь: Туманова Татьяна Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1900
Сын: Ермолаев Георгий Федорович
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно