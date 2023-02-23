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Ермолаева Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1879

Сын: Ермолаев Иван Федорович

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1882

Дочь: Туманова Татьяна Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1900

Сын: Ермолаев Георгий Федорович

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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