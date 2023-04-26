Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Балашова Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Казакова Мария (Марфа) Дмитриевна
Отец ребёнка: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.05.1855
Сын: Д. Дуровка Виссарион Дмитриевич
Отец ребёнка: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно