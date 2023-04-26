Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Балашова Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Казакова Мария (Марфа) Дмитриевна

Отец ребёнка: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1855

Сын: Д. Дуровка Виссарион Дмитриевич

Отец ребёнка: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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