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Казакова Мария (Марфа) Дмитриевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

23.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич

Мать: Екатерина Андреевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.?.1871

Муж: Казаков Михаил Карпович

Рождение ребёнка
03.06.1872

Дочь: Сорокина Феодосия Михаиловна

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1874

Дочь: Зиновия Михаиловна

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1877

Дочь: Акилина Михаиловна

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Казаков Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1880

Дочь: Медвежова Елизавета Казакова

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Казаков Георгий Михаилович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1885

Сын: Казаков Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1889

Дочь: Асташина Ксения Михаиловна

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1892

Сын: Казаков Афанасий Михаилович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
23.12.1907
Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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