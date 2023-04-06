Казакова Мария (Марфа) Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти23.12.1907
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Д. Дуровка Дмитрий Тимофеевич
Мать: Екатерина Андреевна
Бракосочетание
18.?.1871
Рождение ребёнка
03.06.1872
Дочь: Сорокина Феодосия Михаиловна
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
01.11.1874
Дочь: Зиновия Михаиловна
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
15.06.1877
Дочь: Акилина Михаиловна
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
01.10.1878
Сын: Казаков Андрей Михаилович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
25.12.1880
Дочь: Медвежова Елизавета Казакова
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
01.04.1883
Сын: Казаков Георгий Михаилович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
10.10.1885
Сын: Казаков Андрей Михаилович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
18.01.1889
Дочь: Асташина Ксения Михаиловна
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
11.01.1892
Сын: Казаков Афанасий Михаилович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Карпович
Смерть
23.12.1907