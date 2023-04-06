Сорокина (Казакова) Феодосия Михаиловна
Место рождения
Дата рождения03.06.1872
Дата смерти08.11.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1872
Бракосочетание
11.?.1894
Рождение ребёнка
28.08.1895
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1898
Сын: Сорокин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.02.1900
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1902
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1904
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Смерть
08.11.1906
Причина смерти: умерла во время родов