Сорокина (Казакова) Феодосия Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Казакова) Феодосия Михаиловна

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

03.06.1872

Дата смерти

08.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1872

Отец: Казаков Михаил Карпович

Мать: Казакова Мария (Марфа) Дмитриевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1894

Муж: Сорокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
28.08.1895

Сын: Сорокин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1898

Сын: Сорокин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1900

Сын: Сорокин Федор Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Сорокин Никанор Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1904

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.11.1906
Причина смерти: умерла во время родов
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