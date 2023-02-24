Сорокин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1871
Дата смертиДо 1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1871
Отец: Сорокин Павел Яковлевич
Мать: Сорокина Мария Егоровна
Бракосочетание
11.?.1894
Рождение ребёнка
28.08.1895
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна
Рождение ребёнка
02.08.1898
Сын: Сорокин Александр Иванович
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна
Рождение ребёнка
11.02.1900
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна
Рождение ребёнка
27.07.1902
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна
Рождение ребёнка
22.05.1904
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна
Бракосочетание
16.?.1907
Жена: Сорокина Елена Павловна
Рождение ребёнка
26.01.1909
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Елена Павловна
Рождение ребёнка
22.10.1911
Сын: Сорокин Вов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Сорокина Елена Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1914
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Елена Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1916
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Елена Павловна
Смерть
До 1971