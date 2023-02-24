Сорокин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1871

Дата смерти

До 1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1871

Отец: Сорокин Павел Яковлевич

Мать: Сорокина Мария Егоровна

Бракосочетание
11.?.1894

Жена: Сорокина Феодосия Михаиловна

Рождение ребёнка
28.08.1895

Сын: Сорокин Иван Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1898

Сын: Сорокин Александр Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1900

Сын: Сорокин Федор Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна

Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Сорокин Никанор Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1904

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Феодосия Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1907

Жена: Сорокина Елена Павловна

Рождение ребёнка
26.01.1909

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Елена Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Сорокин Вов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Елена Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1914

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Елена Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1916

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Елена Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1971
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