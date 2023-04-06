Сорокина (Аксёнова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Аксенов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
06.08.1863
Сын: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
27.05.1868
Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
24.09.1871
Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1874
Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1877
Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
25.10.1879
Дочь: Федотова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич
Смерть
1903