Сорокина (Аксёнова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Аксёнова) Мария Егоровна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Аксенов Егор

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
28.10.1862

Муж: Сорокин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
06.08.1863

Сын: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сорокин Онисим Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1868

Сын: Сорокин Никифор Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1871

Сын: Сорокин Иван Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
21.05.1874

Сын: Сорокин Никита Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1877

Сын: Сорокин Петр Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1879

Дочь: Федотова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Сорокин Павел Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1903
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